Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 серпня?

День, коли на першу половину дня, протягом якої нас накриє дратівливість і навіть агресія, не можна планувати важливі справи, включно із серйозними діловими переговорами, тому їх потрібно перенести на післяобідній час, коли хмари розвіються, а енергетика набуде позитивного «забарвлення». Від будь-якого фізичного навантаження, навіть якщо йтиметься про заняття спортом, краще відмовитися — воно здатне викликати серйозну перевтому. Не варто сприймати близько до серця критичні зауваження, на які сьогодні будуть щедрими люди, які нас оточують: вони за п’ять хвилин забудуть про сказане раніше, тому і нам не варто перейматися.

Терези

Терезам зірки рекомендують ставити перед собою серйозні й масштабні — можна навіть сказати, глобальні — професійні цілі, на відміну від представників інших знаків, вони зможуть доволі швидко, хоч і не без певних зусиль, реалізувати їх. Головне, перед тим як розпочнеться робота, прорахувати свої дії — а заразом і їхні наслідки — на кілька кроків наперед, імпровізації та експромти до успіху їх не приведуть — не варто на це розраховувати.

