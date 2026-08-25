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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 26 серпня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 серпня?

День складних енергетичних потоків і ситуацій, розв’язання яких далеко не таке однозначне, як може здатися на перший погляд: їх можна спрямувати як у один, позитивний, так і в інший, негативний бік.

Спокуси, яким буде дуже важко протистояти, можуть підстерігати всюди, і лише від кожної конкретної людини залежить, чи піддасться вона їм, чи ні. Також велика ймовірність поганого настрою, який ускладнить життя у всіх його сферах, починаючи від роботи і закінчуючи стосунками з оточенням — зокрема й із близькими людьми, але подолати його знову-таки в наших силах — як то кажуть, було б бажання

Скорпіон

Скорпіони, незважаючи на складні енергетичні умови сьогоднішнього дня, зможуть знайти спільну мову з будь-ким — навіть із найнепоступливішим співрозмовником, ким би той не був — близькою людиною, коханою чи зовсім незнайомою.

Зірки додадуть представникам цього знака впевненості у своїх словах, а необхідні для переконливості факти та аргументи вони знайдуть самі — з цим у них ніколи не буває проблем. Головне — висловлювати їх спокійним і доброзичливим тоном, оскільки різкі слова та зневага навряд чи дозволять досягти домовленості хоча б із кимось.

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