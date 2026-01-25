Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 26 січня?

День, коли необхідно дотримуватися максимальної обережності в усьому — тільки так можна буде уникнути неприємностей, ймовірних у цей час. Через високий ризик бути ошуканими не варто вірити на слово іншим людям: особливо це стосується незнайомців, а й близькі люди — не подумавши або помилково — можуть піднести неприємний сюрприз. Щоб уникнути фінансових втрат, небажано робити закупи — особливо важливі й великі.

Скорпіон

Скорпіонам у всіх подіях, які відбуватимуться з ними цього дня, хоч би якими вони були на перший погляд, слід шукати тільки хороше. І річ не в горезвісному позитивному мисленні, хоча воно теж працює на поліпшення життєвої ситуації в усіх сферах життя. Просто в кожному разі, відшукавши позитивні якості, представники знака, відштовхнувшись від них, зможуть розвинути тенденцію й домогтися успіхів навіть там, де інші зазнали б неминучої й дуже образливої поразки.

