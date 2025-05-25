Якому знаку зодіаку пощастить 26 травня

Водолій / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 26 травня?

Найскладніший з енергетичного боку день місячного календаря, коли на кожного з нас можуть чекати серйозні випробування. Але хто попереджений, той озброєний: достатньо правильно поводитися — і всі проблеми оминуть людину стороною. Насамперед важливо бути обережними і не втручатися у сварки й суперечки, особливо якщо вони не стосуються нас особисто, не спілкуватися з малоприємними та агресивно налаштованими людьми, не брати участь — особливо фінансову — в сумнівних справах: висока ймовірність у кращому разі залишитися на початкових позиціях, а в гіршому — втратити гроші.

Водолій

Водолії, незважаючи на складну астрологічну ситуацію, цього дня зможуть перемогти в суперечці будь-кого, переконавши навіть найзавзятішого — і найупертішого — опонента у власній правоті. Не варто витрачати свої — подаровані їм на цей день — здібності на дрібниці, намагаючись довести щось необхідне, наприклад, касирам у супермаркеті. Для застосування своїх сил бажано вибрати максимального значимого для себе співрозмовника, від якого залежать важливі моменти їхнього життя або роботи.

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