Якому знаку зодіаку пощастить 26 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 26 вересня?

Спокійний і неквапливий день, який плавно «тектиме», наче річечка. Найкраща лінія поведінки — відчути неспішність і статечність енергій дня та підкоритися їм. Будь-який опір і спроба всупереч усьому діяти активно обернеться не на благо людини, а проти неї. Небажано вирушати в поїздки — як далекі, так і близькі: вони не виправдають покладених на них очікувань.

Телець

Тельцям, які поставили перед собою важливу професійну мету, необхідно йти до неї, не відступаючи та не роблячи «кроків» убік — шкода втрачати дорогоцінний час, який можна витратити ефективніше і плідніше. Також необхідно відмовитися від порожніх — які не мають стосунку до роботи — розмов, вони заберуть потрібну для неї енергію. Водночас зосередившись на виконанні завдань, вдасться досягти успіху.

