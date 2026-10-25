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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 26 жовтня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 26 жовтня?

Сьогоднішній день краще підійшов би для вихідного: з одного боку, його позитивні — святкові — енергії шкода витрачати на понеділок, з іншого — гарний настрій і небажання щось робити погано поєднуються з початком робочого тижня.

До того ж у такі часи дуже важливо стримувати емоції — навіть позитивні — та контролювати свою поведінку, оскільки вона може вийти за межі пристойності та обережності. Водночас не можна впадати у відчай, тривожитися і сумувати — необхідно в усьому шукати позитив та зберігати оптимістичний настрій.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам розпочинати роботу над будь-якими — навіть дуже складними та трудомісткими — професійними й бізнес-проєктами: обставини складуться максимально сприятливо для серйозних досягнень.

Головне — відмовитися від будь-яких сумнівів, які можуть переслідувати представників знака незважаючи на позитивну енергетику дня. Невпевненість у собі та у справі, якою вони вирішать зайнятися, може поставити під сумнів майбутній успіх, тому дуже важливо позбутися таких — неконструктивних — почуттів.

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