Якому знаку зодіаку пощастить 27 березня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 березня?
Не найлегший день місячного календаря, що характеризується зіткненням із силами зла, що розбурхалися. Велика ймовірність конфліктів, що виникають, здебільшого, без жодного приводу і можуть мати серйозні й довготривалі наслідки.
Також необхідно з побоюванням ставитися до спілкування з незнайомими людьми, особливо якщо вони пропонують узяти участь у неперевіреному проєкті або заході та водночас непогано заробити — з великою часткою ймовірності схема, до якої нам запропонують приєднатися, виявиться шахрайською.
Терези
Терезам — мабуть, єдиним в усьому зодіакальному колі — вдасться розв’язати будь-які питання, шлях до відповідей на які лежить через спілкування. Поки всім іншим зірки радять відмовитися від будь-яких переговорів, та й узагалі зберігати мовчання, представникам цього знака не лише можна, а й потрібно обмінюватися інформацією з тими, хто оточує. Причиною цього є притаманна їм дипломатичність, яка допомагає їм уникати конфліктів навіть там, де інші зазнають прикрої поразки.
