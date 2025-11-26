- Дата публікації
Якому знаку зодіаку пощастить 27 листопада
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 листопада?
День, коли необхідно бути готовими до будь-яких несподіванок, прорахувати або передбачити які неможливо. Переважно це торкнеться стосунків із людьми, які застигли в стані статус-кво і не просуваються в жодний бік. Схоже, настав час розібратися і або продовжити їх із чистого аркуша, або закінчити, поставивши наприкінці тверду крапку.
Діва
Діви нарешті зможуть виправити припущену ними — до того ж, досить давно — помилку і помиритися з людиною, яку представники знака образили і про що вже давно пошкодували. Тривалий час вони переживали з цього приводу, але не знали, з якого боку підступитися до розв’язання цієї проблеми, і ось сьогодні нарешті складуться сприятливі умови не лише для зустрічі зі своїм другом або знайомим, а й для відвертої розмови з ним — співрозмовник охоче піде їм назустріч.
