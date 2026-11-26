Терези / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 27 листопада?

День, коли люди навколо здатні на найрізноманітніші — зокрема, м’яко кажучи, зовсім неблагородні — вчинки, яких ми від них абсолютно не очікуємо. Особливо прикро, коли їх скоюють наші близькі — рідні й кохані, а в такі дні це трапляється доволі часто.

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Також у такий час активізуються токсичні люди, мета яких — «підживитися» нашою енергією, тому бажано встановити відповідний захист, що перешкоджає цьому, інакше зіпсований настрій стане нашим супутником не лише цієї п’ятниці, а й у вихідні.

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Терези

Терези отримають чудову нагоду підвищити власну самооцінку, яка останнім часом через найрізноманітніші — як суб’єктивні, так й об’єктивні — причини почала знижуватися. А сьогодні обставини складуться так, що представники знака зможуть виявити себе з найкращого боку.

Насамперед це стосуватиметься професійного — та пов’язаного з ним фінансового — аспекту їхнього життя, але й в особистих стосунках їм вдасться справити чудове враження на близьку людину та, як наслідок, вирости у власних очах.

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