Астрологія
35
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 27 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Міла Корольова
Рак

Рак / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 серпня?

День, коли — під впливом своєрідних місячних енергій — нас може переслідувати невдоволення усім світом, але насамперед, самими собою, своїм становищем і досягненнями — як професійними, так і особистими. Оскільки це відчуття не має нічого спільного з реальним станом справ, не варто робити з нього трагедію — вже завтра від нього не залишиться й сліду. Але і нехтувати дієвим покращенням свого життєвого становища не варто — зірки вітають ініціативу такого штибу.

Рак

Ракам сьогодні дуже важливо відмовитися від притаманних їм скромності й сором’язливості, а, навпаки, виявити сміливість і наполегливість, які, як правило, даються їм із великим зусиллям. До того ж, стосується така необхідність як професії, так і особистого життя. У першому разі треба виявити професійну ініціативу, запропонувавши начальству нову — продуктивну й перспективну — ідею, у другому — викликати на відверту розмову кохану людину і зізнатися їй у своїх почуттях.

