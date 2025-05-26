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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 травня?

Нинішній день несе в собі винятково позитивну енергію, коли можна планувати будь-які дії та події, включаючи ті, які здаються нереальними — у прямому значенні цього слова. Тим не менш, дуже важливо бути обережними: енергії місячної доби, віддаючи гарний настрій, одночасно роблять нас надмірно легковірними і довірливими, через що зловмисники можуть втягнути нас у небезпечні — шахрайські — схеми що, зі свого боку, призведе до неприємних наслідків. Не варто йти на поводі у тих, хто вмовлятиме нас зробити щось сумнівне, особливо якщо пропозиція виходитиме від малознайомих — а то й зовсім незнайомих — людей.

Телець

Тельці зможуть налагодити стосунки з людиною, з якою тривалий час не спілкувалися через сварку. Найімовірніше, розбіжності, які були її причиною, залишилися в минулому, а, отже, ділити двом близьким людям, з’ясовуючи водночас стосунки, більше нічого. Головне, що необхідно зробити представникам знака, це припинити упиратись і піти назустріч важливій для них людині, забувши про все, що їх з нею розділяло, і подумавши про те, що їх зближує, а таких чинників — набагато більше.

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