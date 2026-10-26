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- Астрологія
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Якому знаку зодіаку пощастить 27 жовтня
Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 жовтня?
День, коли — під впливом місячних енергій — ми схильні довіряти оточуенню, зовсім не помічаючи, що воно прагне нас обдурити. Наслідком цього можуть стати не лише матеріальні втрати, а й повна втрата власної індивідуальності.
Тому астрологи вважають, що будь-яким спробам впливу та маніпуляцій, які оточення намагатиметься чинити на нас, слід чинити опір настільки, наскільки це буде можливо.
Діва
Дів, незважаючи на негативну енергетику дня, очікує успіх у всіх сферах діяльності, але насамперед — у бізнесі та фінансах. Умова, яку для цього необхідно дотриматися, для представників цього знака не становитиме особливих труднощів.
Для цього достатньо мати чіткий і детальний план, якого представники цього знака з властивою їм педантичністю — а заразом і з безсумнівним задоволенням — дотримуватимуться. У результаті їм вдасться не тільки досягти поставленої мети, а й певною мірою навіть перевершити самих себе у професіоналізмі та удачі.
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