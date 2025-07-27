Якому знаку pодіаку пощастить 28 липня

Близнюки / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 липня?

День квантового стрибка, коли кількість докладених нами до тієї чи тієї справи зусиль переходить у якість, тобто, ми — неочікувано для себе — отримаємо той результат, якого давно очікували. Щоправда, його не можна буде вважати остаточно та безповоротно завершеним, тож іще не пізно буде виправити те, що нас не влаштує. Також значну частину часу, незважаючи на початок робочого тижня, необхідно присвятити власній домівці — наведенню у ній ладу й затишку, так, до речі, і працювати буде легше — завжди приємно після трудового дня повертатися до чисто прибраного дому.

Близнята

Близнята зможуть впоратися з розв’язанням важливого — найімовірніше, професійного — завдання, яке вперто не давалося їм, незважаючи на всі старання й зусилля. Сьогодні зірки обіцяють натхнення, яке, наче, дасть змогу представникам знака «злетіти» над проблемою та побачити її розв’язання з висоти свого «польоту». Виявиться, що все зовсім не так складно та заплутано, як здавалося на перший — та й на другий — погляд, а, отже, ситуацію можна буде «закрити» впродовж дня.

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