Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 листопада?

День, коли необхідно вірити у свої дії — будь-які сумніви або коливання забиратимуть сили, які потрібні для повноцінного життя і роботи. Це особливо важливо, якщо врахувати, що наразі велика ймовірність різкого зниження самооцінки, що негативно позначиться на розв’язанні будь-яких питань. Серйозні й важливі справи бажано перенести на інший час, в іншому разі, доведеться говорити про втрачені можливості.

Водолій

Водоліям не варто сприймати події нинішнього дня з підвищеною серйозністю, навіть якщо їм здаватиметься, що вони мають величезне значення — дуже скоро стане зрозуміло, що це не так, а витрачені нерви повернути не вдасться. Бажано сприймати все, що відбувається, як гру, головна умова якої — спостерігати за тим, що відбувається, збоку, не втручаючись у це, — у результаті, все складеться саме так, як потрібно, а не інакше.

