ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 28 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Водолій

Водолій / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 листопада?

День, коли необхідно вірити у свої дії — будь-які сумніви або коливання забиратимуть сили, які потрібні для повноцінного життя і роботи. Це особливо важливо, якщо врахувати, що наразі велика ймовірність різкого зниження самооцінки, що негативно позначиться на розв’язанні будь-яких питань. Серйозні й важливі справи бажано перенести на інший час, в іншому разі, доведеться говорити про втрачені можливості.

Водолій

Водоліям не варто сприймати події нинішнього дня з підвищеною серйозністю, навіть якщо їм здаватиметься, що вони мають величезне значення — дуже скоро стане зрозуміло, що це не так, а витрачені нерви повернути не вдасться. Бажано сприймати все, що відбувається, як гру, головна умова якої — спостерігати за тим, що відбувається, збоку, не втручаючись у це, — у результаті, все складеться саме так, як потрібно, а не інакше.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie