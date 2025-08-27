Діва / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 серпня?

День, коли кількість докладених зусиль, відповідно до закону діалектики, переходить у якість.



До того ж торкнутися це може не тільки професійних, а й — якщо скоро на календарі вихідний — побутових або особистих питань. Так, велика ймовірність того, що дії, спрямовані на облаштування житла, перетворять його на картинку з каталогу, а виховні заходи дадуть чудовий результат. Можна також ставити перед собою будь-яку мету — головне, не сумніватися в її правильності, і тоді бажаного вдасться досягти легко і швидко.

Діва

Дівам можна — і потрібно! — налагоджувати стосунки з людьми, з якими вони — переважно з власної вини — посварилися, до того ж, здебільшого, зробили це без наміру миритися. Але, схоже, в цьому плані вони свої моральні сили переоцінили, і більше обходитися без спілкування з тими, кого по-справжньому люблять, не можуть, а отже, треба миритися. На щастя, проблем з цим у них не буде — близька людина і сама готова зробити крок їм назустріч.

