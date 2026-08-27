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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 серпня?

День, коли не місце жодним смутку чи зневірі. Гарний настрій — ознака здоров’я — як фізичного, так і психологічного, і навпаки: якщо на душі важко, отже, потрібно задуматися про стан свого тіла й духу.

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Підбиваючи підсумки всього, що було зроблено раніше, дуже важливо відчувати радість — це буде ознакою того, що ми перебуваємо на правильному життєвому шляху. Також цей час не призначений для самотності — навпаки, необхідно виходити «у світ». Тож якщо немає можливості провести час у компанії друзів, потрібно хоча б вирушити туди, де ми будемо не самі — наприклад, до театру або кіно.

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Телець

Тельцям зірки наполегливо рекомендують влаштувати собі свято, масштаб якого залежатиме від приводу, що є у них на цей момент, та… погодних умов. У разі сприятливої погоди можна буде зустрітися з друзями на дачі або організувати пікнік на природі, а якщо погода зіпсується, захід легко перенести до закритого приміщення — його якість від цього не постраждає.

Головне, щоб атмосфера була справді затишною та радісною, лише в такому разі вдасться по-справжньому відпочити душею.

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