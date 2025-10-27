Овен / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 жовтня?

Перш ніж братися за нові справи, необхідно проаналізувати ті, що були здійснені в попередній період часу, — їхнє вдале завершення і провал, повинні скоригувати свої дії — це дасть змогу повторити успіх і уникнути помилок. Важливо також позбутися «баласту», що заважає рухатися вперед, і стосується це не лише речей, які давно не носяться і лежать у шафі, а й стосунків із людьми, які не дарують радості.

Овен

Овни можуть розраховувати на успіх у будь-яких фінансових операціях, які вони вирішать здійснити в цей час, тож представникам знака не варто з ними зволікати — вже завтра ситуація докорінно зміниться, і станеться це не в кращий бік. Також вони сьогодні можуть розраховувати на отримання несподіваного прибутку у вигляді виплаченого керівництвом доходу й навіть виграшу в лотерею — чому б, наприклад, не придбати квиток на касі супермаркету?