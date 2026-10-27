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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 28 жовтня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 жовтня?

День, диявольська енергетика якого є небезпечною для будь-кого — навіть для найсміливішої, найрішучішої та навіть найбільш відчайдушої людини, тому бажано дотримуватися обережності у всьому: від домашніх і побутових справ до серйозних професійних проєктів. Навіть вулицю по пішохідному переходу потрібно переходити, озираючись — надто велика ймовірність потрапити в неприємну ситуацію.

Те саме можна сказати й про спілкування з оточенням — до того ж не лише з тими, хто викликає неприємні відчуття чи має негативний настрій, а й із близькими: посварившись, ми не скоро з ними помиримося.

Телець

Тельці цього дня можуть похвалитися блискучою професійною ідеєю, яка спаде їм на думку, — залишиться лише грамотно її оформити, розклавши все необхідне для виконання завдання «по поличках».

Водночас дуже важливо, доки не будуть зроблені найважливіші — визначальні — для роботи над новим проєктом кроки, нікому, включаючи не лише колег, а й рідних та друзів, не розповідати про свої задуми, інакше втілити їх у життя не вдасться.

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