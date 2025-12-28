ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
662
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 29 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 29 грудня?

Нинішній день — і в цьому сенсі логічно, що він випадає на понеділок — підходить для того, щоб, як-то кажуть, зрушити гори — як у господарському, так і в професійному сенсі. Гарний настрій, який супроводжуватиме нас від самого ранку, дасть змогу не лише переробити безліч робочих і домашніх справ, а й у вільний час, що залишився, зайнятися спортом — причому максимально активними його видами: сил сьогодні вистачить на все.

Стрілець

Стрільцям, які давно мріють про те, щоб змінити місце проживання, сьогодні не лише можна, а й потрібно починати активно діяти. Розпочати підготовку до переїзду бажано з найголовнішого — вибору будинку чи квартири, де вони вирішать оселитися, а також — якщо це потрібно — пошуку покупців для свого теперішнього помешкання. Звісно, вирішити все за один день не вдасться навіть професійним рієлторам, які працюють у давньому й надійному тандемі з нотаріусами, зате сьогодні можна робити перший крок у напрямку своєї мрії — він стане запорукою удачі.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
662
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie