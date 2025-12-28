Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 29 грудня?

Нинішній день — і в цьому сенсі логічно, що він випадає на понеділок — підходить для того, щоб, як-то кажуть, зрушити гори — як у господарському, так і в професійному сенсі. Гарний настрій, який супроводжуватиме нас від самого ранку, дасть змогу не лише переробити безліч робочих і домашніх справ, а й у вільний час, що залишився, зайнятися спортом — причому максимально активними його видами: сил сьогодні вистачить на все.

Стрілець

Стрільцям, які давно мріють про те, щоб змінити місце проживання, сьогодні не лише можна, а й потрібно починати активно діяти. Розпочати підготовку до переїзду бажано з найголовнішого — вибору будинку чи квартири, де вони вирішать оселитися, а також — якщо це потрібно — пошуку покупців для свого теперішнього помешкання. Звісно, вирішити все за один день не вдасться навіть професійним рієлторам, які працюють у давньому й надійному тандемі з нотаріусами, зате сьогодні можна робити перший крок у напрямку своєї мрії — він стане запорукою удачі.

