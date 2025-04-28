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Якому знаку зодіаку пощастить 29 квітня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 29 квітня?
День, протягом якого агресія може накрити навіть найспокійніших і найврівноваженіших людей, а запальних і легко збуджуваних — і поготів: на них події дня вплинуть, як червона ганчірка на бика. Оскільки особливу напруженість ми відчуватимемо в першій половині дня, всі важливі та серйозні справи — як професійні, так і побутові — краще призначити на пообідній час, у такому разі можна розраховувати на успіх. Також важливо пам’ятати, що будь-які вчинки, скоєні нами цього дня, матимуть дзеркальні наслідки: добро приведе до добра, а зло — до зла.
Рак
Раки зможуть досягти будь-якої мети професійної якості — особливо це стосується тих представників знака, які давно розмірковували над тим, щоб здобути нову посаду з відповідною — вищою — зарплатнею. Така мрія цілком може стати дійсністю, особливо якщо вони зможуть гідно презентувати себе в очах тих, від кого залежать приємні зміни в їхньому житті — тобто безпосереднього начальства, а воно, як відомо, любить ефективну й результативну роботу.
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