Терези / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 липня?

День спокійної і неквапливої енергетики, від якої не варто очікувати різких рухів, — у такі дні зазвичай не буває ані різких злетів, ані глибоких падінь. Час не призначений для активних дій — незважаючи на початок робочого тижня, ліпше плисти за течією, виконуючи тільки найнеобхідніші дії — від решти бажано відмовитися хоча б до завтрашнього дня. Не найкращий час для того, щоб вирушати в подорожі — на шляху постійно виникатимуть прикрі перешкоди, та й мети поїздки досягти не вдасться.

Терези

Терези зможуть розв’язати важливе для них питання, нічого водночас не роблячи — їм достатньо буде тільки поменше говорити і побільше слухати. Треба сказати, що як із першим, так і з другим у представників цього товариського знака можуть виникнути проблеми, але якщо їм вдасться стримати своє прагнення побалакати ні про що, вони можуть почути безліч цікавого, зокрема й розв’язання завдання, над яким б’ються вже доволі давно.

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