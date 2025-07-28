ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 29 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Терези

Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 липня?

День спокійної і неквапливої енергетики, від якої не варто очікувати різких рухів, — у такі дні зазвичай не буває ані різких злетів, ані глибоких падінь. Час не призначений для активних дій — незважаючи на початок робочого тижня, ліпше плисти за течією, виконуючи тільки найнеобхідніші дії — від решти бажано відмовитися хоча б до завтрашнього дня. Не найкращий час для того, щоб вирушати в подорожі — на шляху постійно виникатимуть прикрі перешкоди, та й мети поїздки досягти не вдасться.

Терези

Терези зможуть розв’язати важливе для них питання, нічого водночас не роблячи — їм достатньо буде тільки поменше говорити і побільше слухати. Треба сказати, що як із першим, так і з другим у представників цього товариського знака можуть виникнути проблеми, але якщо їм вдасться стримати своє прагнення побалакати ні про що, вони можуть почути безліч цікавого, зокрема й розв’язання завдання, над яким б’ються вже доволі давно.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
315
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie