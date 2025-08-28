ТСН у соціальних мережах

Якому знаку зодіаку пощастить 29 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Водолій

Водолій / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 серпня?

Нинішній день — не найкращий час для активних дій, тому від них бажано відмовитися: оскільки на календарі п’ятниця, можна поступово «закривати» всі справи, якими ми займалися впродовж тижня, і готуватися до відпочинку. Але і бездіяльне проведення часу зірки не вітають: вони вважають, що неробство не найкраще позначиться на настрої та психологічному стані загалом.

Водолій

На Водоліїв чекає талан в усьому, що так чи інакше стосується купівлі-продажу, до того ж ідеться як про повсякденні закупи, так і про придбання, які робляться не так уже й часто, — наприклад, будинку або квартири. У другому випадку найголовніше, — і зірки звертають на цю обставину особливу увагу, — не поспішати, а добре обдумати і підготувати своє рішення, інакше, витративши значну суму і отримавши не те, на що розраховували, повернути все назад, представники знака не зможуть.

