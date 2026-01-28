ТСН у соціальних мережах

165
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 29 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 січня?

День, коли ми стаємо надто емоційними — недовірливими та вразливими, що може призвести до деструктивного відчуття — жалю до себе. Під його впливом ми можемо, якщо можна так висловитися, зійти з дистанції, «відкотившись» на кілька позицій назад — як у професійному й фінансовому, так і в особистому плані. Тому співчуття до себе — на відміну від співчуття до інших — необхідно викорінювати, до добра воно не доведе. Докори й звинувачення від людей, що оточують нас, небажано сприймати близько до серця: їхня поведінка зумовлена енергіями

Скорпіон

Скорпіонам нарешті вдасться помиритися з тими, з ким вони примудрилися — як навмисно, з власної волі, так і ненавмисно — посваритися останнім часом. Оскільки розбрат не покращує, а погіршує представникам знака настрій, зірки радять їм не погіршувати ситуації, а, навпаки, зробити перший крок до її виправлення. Цілком достатньо буде завести розмову, а все інше складеться саме собою: слово за слово можна буде вийти з конфлікту швидко і практично непомітно.

