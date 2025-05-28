Діва / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 травня?

День, коли очевидним стає все, що досі було приховано під завісою таємниці. Даючи перші «сходи», починає «проростати» все, що було «посіяно» раніше, до того ж, стосується цей процес не тільки професії та бізнесу, як можна було б подумати, а й особистого життя, що призводить до змін — як позитивних, так і негативних. Сплеск енергії, який спостерігається в такий час, носить негативний характер у вигляді подразнення і навіть агресії, але її можна використовувати з доброчесною метою, спрямовуючи, наприклад, на виконання складної роботи — тут здорова агресія дасть позитивний результат.

Діва

Діви зможуть вирішити важливе професійне чи бізнес-питання, і в цьому їм допоможуть старі зв’язки, про які зірки наполегливо радять їм згадати. Важко сказати, чому представники знака свого часу припинили спілкуватися з цими людьми, але, найімовірніше, привід був не найзначнішим, тому відновити стосунки буде досить легко, а ось користь, яку вдасться отримати, переоцінити практично неможливо — вона виявиться колосальною.

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