Якому знаку зодіаку пощастить 29 вересня

Стрілець / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 29 вересня?

День, коли нами можуть оволодіти страхи, тривоги й негативні думки. У більшості випадків вони виявляться породженням положення Місяця і не матимуть до реальності жодного стосунку, тож зірки радять перечекати — і перетерпіти — цей час, не вчиняючи рішучих дій, які не дадуть позитивних результатів. А от зменшувати кількість зла у своєму повсякденному житті, покаявшись і визнавши помилки, не лише можна, а й потрібно.

Стрілець

Стрільцям зірки рекомендують діяти відповідно до їхнього характеру, тобто рухатися до поставленої — найімовірніше, професійної — мети, незважаючи ні на що. Можливо, перешкоди виникатимуть навіть там, де представники знака їх зовсім не очікують, та це не означає, що перед ними треба пасувати. Успіху доб’ються лише ті, хто гнутиме свою лінію до кінця — головними умовами везіння стануть завзятість і наполегливість у розв’язанні важливих завдань.