Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 жовтня?

День, коли активізуються сили зла, що становить небезпеку для всього живого на Землі. Щоб уникнути серйозної шкоди, якої вони можуть завдати кожному з нас, рекомендується бути пильними і дотримуватися обережності. Небажано ухвалювати важливі рішення, особливо під впливом емоцій, вірити на слово малознайомим людям і, тим паче, йти в них на поводі. Також дуже небезпечно потурати своїм слабкостям і, загалом, робити те, про що вже завтра — із великою ймовірністю — доведеться пошкодувати.

Терези

Терезам, які сьогодні з цілої низки — як об’єктивних, так і суб’єктивних — причин отримають невеликий перепочинок від виконання своїх робочих обов’язків, необхідно, проте, подумати про те, як правильно розпорядитися несподіваним вхідним. Попри те, що спокуса присвятити його повній бездіяльності буде доволі великою, усе-таки рекомендується знайти собі якесь заняття. Так, вирішивши навести лад у паперах, удасться знайти дуже важливий документ, який тривалий час вважали втраченим.