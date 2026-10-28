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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 29 жовтня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 жовтня?

День морального перетворення, яке не лише змінює нас на краще, а й перетворює наш погляд на навколишній світ із песимістичного на оптимістичний.

У такі дні з очей ніби спадає пелена, яка заважає нам бачити людей і ситуації у їхньому справжньому світлі. Легко можна знайти вихід із обставин, які ще вчора здавалися нерозв’язними, — не можна упустити такий чудовий шанс розставити все в житті на свої місця.

Лев

На Левів чекає надзвичайно вдалий у фінансовому плані день, коли можливі — як очікувані, так і абсолютно несподівані — грошові надходження з найрізноманітніших джерел.

Щоправда, пов’язаний із цим піднесений настрій може спонукати представників цього знака до необдуманих витрат — наприклад, на закупи, які не планувалися, і — навіть з урахуванням значного поповнення бюджету — ніяк у нього не вписуються, тож не варто з ними поспішати.

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