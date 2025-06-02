Стрілець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 червня?

День, коли ми схильні до обговорення — і бездумного засудження — оточення, включаючи як близьких, так і сторонніх людей. Не варто поспішати з категоричними судженнями: по-перше, вони виявляться такими, що не відповідають реальності, а по-друге, ніхто з нас не має достатнього ступеня святості, щоб судити інших. До того ж, і це по-третє, така критичність — якщо не сказати, критиканство — не найкраще позначиться на взаєминах із іншими людьми — особливо з тими, кого ми любимо і боїмося втратити.

Стрілець

Стрільцям зірки рекомендують починати роботу над новим проєктом, який, якщо не ледарювати і не зволікати з діями, стане причиною приємних змін професійного характеру. В результаті вдасться отримати не тільки значний прибуток, а й значне кар'єрне зростання, про яке давно думали представники знака. Не можна також виключати можливості переходу до іншої організації і навіть іншої сфери діяльності, набагато більш цікавої та перспективної, ніж нинішня.

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