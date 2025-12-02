Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 3 грудня?

День підвищеної ділової активності, коли працювати починають навіть найледачіші з нас. Він сприятливий для реалізації найрізноманітніших проєктів, але особливо успішними виявляться ті, які свого часу були засунуті до «довгої скриньки» — схоже, зараз їхній час настав. Попри діяльні енергії дня, нас від самого ранку може «накрити» поганий настрій: не можна йому піддаватися, оскільки це може негативно позначитися на роботі.

Терези

Терези сьогодні можуть замахнутися на будь-який — зокрема й найперспективніший та найскладніший — проєкт, який їм вдасться успішно реалізувати і завершити в найкоротший термін. Головне — і цим аж ніяк не можна нехтувати — діяти швидко й рішуче, що для представників цього знака, який вічно вагається, буде доволі складно, проте отриманий результат не лише потішить, а й стане приводом пишатися своїми досягненнями.

