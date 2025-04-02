Якому знаку зодіаку пощастить 3 квітня

Овен / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 3 квітня?

День спокійної та неквапливої енергетики, яку можна охарактеризувати як нейтральну: ні стрімких злетів, ні різких падінь у такі дні не стається. Головне — не порушувати космічну гармонію злими словами та недобрими побажаннями, тоді вищі сили не повернуть проти нас свої «стріли відплати». В цей час також небажано виділятися з натовпу — навпаки, потрібно якомога краще в ньому асимілюватися, оскільки це стане найвдалішим способом не потрапити під гарячу руку, від кого б ця загроза не виходила.

Овен

Овнам цього дня можна братися до будь-яких господарських — і побутових — справ, на які вони — через їхню дорожнечу та трудомісткість — досі не наважувалися, наприклад, до серйозного ремонту. Звісно, за один день все не зробити, та якщо почати все сьогодні — хоча б символічно відірвавши шматок старих шпалер, — подальші дії будуть буквально приречені на успіх, тож зволікати не варто — потрібно скористатися щасливим шансом.

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