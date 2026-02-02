Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 лютого?

День радості, коли потрібно шукати будь-які приводи для веселощів, якщо ж таких — зі зрозумілих усім нам причин — дуже мало, то в наших силах хоча б не сумувати і не журитися. Оптимізм і бадьорість духу — ознаки психологічного й фізичного здоров’я, які, як відомо, тісно пов’язані між собою. У цей час небажано залишатися наодинці із собою, бо невідомо, як далеко нас заведе самокопання, а отже за першої ж нагоди слід іти «в люди»: до кіно, театру, на концерт чи виставку. Головне — хоч яким би гарним не був настрій, нехай він буде не таким, яким він повинен бути.

Близнята

Близнятам, у яких у стосунках із близькою людиною останнім часом назріває розлад, зірки радять спробувати їх налагодити. Найкращий спосіб — влаштувати романтичний вечір, для якого сьогодні складуться максимально сприятливі умови. У такому разі важливо не тільки досягти результату, а й отримати задоволення від самого процесу, що за таких обставин буде зовсім нескладно. Найважливіше — не повторювати колишніх помилок: якщо не сваритися, то й миритися згодом не доведеться.

