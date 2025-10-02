Овен / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 жовтня?

День, коли, незважаючи на фінал робочого тижня, не можна сповільнюватися і, тим паче, зупинятися: почавши діяти, необхідно довести свою роботу до переможного кінця. Жодні перешкоди, що виникли на шляху, — як неочікувані, так і цілком очікувані, — не повинні його зупиняти. Уже завтра ситуація налагодиться, а втрачений час і можливості повернути не вдасться.

Овен

Овнам можна братися за будь-яку справу — сьогодні вони будуть однаково успішними в усьому, хоч би що вони вирішили зробити. Щоправда, їм доведеться виконати одну умову: вирішивши домагатися тієї чи тієї мети, представникам цього стрімкого в усіх сенсах знака необхідно зрозуміти, чи справді вони цього хочуть, чи підкоряються чужій думці, реалізуючи плани інших людей — рідних, друзів, близької людини. В такому разі не варто витрачати час і сили на роботу — задоволення вона не принесе.

