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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 30 червня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 червня?

Цей день — або хоча б його частину — незважаючи на те, що це будень, необхідно присвятити відпочинку, до того ж необов’язково пасивному — він може бути активним і діловим, але спрямованим на відновлення моральних і фізичних сил. Найближчим часом вони нам знадобляться для роботи над новими — і дуже важливими — професійними проєктами.

Зараз сприятливий час для примирення з тими, з ким ми посварилися — сьогодні нам вдасться знайти з ними спільну мову, якої не вдалося знайти під час сварки. Найголовніше в цей час — не дратуватися через дрібниці, надмірна емоційність негативно позначиться як на настрої, так і на стосунках з людьми.

Стрілець

Стрільцям вдасться розв’язати важливе — для когось професійне, а для когось побутове — питання, яке вже давно стояло на порядку денному. Для цього їм доведеться порадитися, але не з авторитетними людьми, ким би — рідними, друзями чи керівництвом — вони не були, а… з самими собою.

Лише внутрішній голос, який враховує всі нюанси без винятку, зможе зважити всі аргументи «за» і «проти» та підказати єдино правильний варіант дій — саме його й слід неухильно дотримуватися.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
213
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