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Якому знаку зодіаку пощастить 30 квітня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 квітня?
День не найсвітлішої та позитивної космічної енергетики, яка не сприяє правильним рішенням та діям. Нинішнє протистояння добра і зла — перше в місячному циклі, тому воно — тільки натяк на боротьбу світла з темрявою, але його значення в жодному разі не можна применшувати — воно дуже багато означає для нас як сьогодні, так і в майбутньому. У будь-якій ситуації, яка складеться в цей час, необхідно шукати вихід, який покаже, на якому — позитивному чи негативному — боці перебуває людина. Зрозуміло, вибір у цьому випадку залишиться за кожним із нас, але про можливий бумеранг забувати в жодному разі не варто.
Терези
Терезам — особливо тим із них, хто давно збирався поговорити з керівництвом про серйозні зміни у своєму професійному статусі та сумі гонорарів, не варто гаяти часу — саме сьогодні така розмова стане максимально результативною. Особливо якщо використати невелику хитрість, розпочавши переговори не з прохання, а з пропозиції: треба презентувати свою нову професійну ідею — вона захопить керівництво.
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