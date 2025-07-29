Овен / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 липня?

Потужна енергія нинішнього дня часто створює в нас відчуття всемогутності і, як наслідок, вседозволеності, що, своєю чергою, грає з найбільш впевненими з нас злий жарт, змушуючи здійснювати необачні вчинки. Аби згодом не пожалкувати про них, необхідно зосередитися тільки на добрих помислах та діях. Найкраще заняття цього часу — добродійність, яка повернеться позитивним бумерангом до того, від кого буде виходити.

Овен

Овни зможуть кардинально змінити своє життя на краще самою лише силою слова. Усе, що вони скажуть цього дня, практично миттєво стане реальністю, тому потрібно бути дуже уважними до того, про що говориш. Зате, якщо вдасться висловитися стисло, ємно й у справі, результат не забариться. Відчуття того, що ти сам — як за помахом чарівної палички — перевернув своє життя буквально з ніг на голову — у прямому сенсі цього слова — потішить представників знака.

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