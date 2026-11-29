Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить у ці дні — 30 листопада — 1 грудня?

Нинішні дні безпосередньо пов’язані з посиленням розумових здібностей, що найбезпосереднішим чином торкнеться кожного з нас. У цей час можна вирішувати будь-які — навіть найскладніші — інтелектуальні завдання, здобувати нові знання та ділитися з оточенням тими, які ми вже маємо.

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У такі місячні дні також багато таємного стає явним — завіса спадає навіть з тих загадок, які досі вважалися нерозв’язними. Тому зірки не рекомендують нам зустрічатися з людьми, від яких ми щось приховуємо, оскільки ми обов’язково проговоримося.

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Скорпіон

Скорпіонам можна — і потрібно — займатися важливими побутовими та господарськими справами, до яких у них досі не доходили руки. Сьогодні їх вдасться вирішити не лише максимально вдало, а й дуже швидко, зробивши — звісно, за допомогою спеціально навчених людей — те, на що раніше пішло б від кількох днів до тижня.

Результатом стане підвищення рівня комфорту їхнього життя, що дозволить їм повною мірою реалізувати себе в діловій і професійній сферах, оскільки для них дуже важливий надійний тил.

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