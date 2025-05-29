Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 травня?

День хитливої енергетики, яка може переходити від позитиву до негативу і назад. Головне, на що необхідно звернути пильну увагу, це той бік життя — добра чи зла, до якого фактично схиляється людина. Це може не тільки охарактеризувати її саму, але й передбачити її майбутнє — як на близьку, так і на далеку перспективу, у зв’язку з чим дуже важливо вибрати правильний шлях. У взаєминах з іншими людьми — особливо тими, хто може нас дратувати — необхідно виявляти терпіння і розуміння.

Скорпіон

Скорпіони, чим би вони сьогодні не займалися, не повинні сумніватися у своїх силах та здібностях — такої слабкості не можна допустити ні на хвилину, ні на секунду, інакше не вдасться досягти навіть дрібних, незначних цілей, не кажучи вже про глобальні. Якщо ж представники знака не стануть — за властивою їм звичкою — займатися самоїдством, вишукуючи у себе безліч різних недоліків, а в своїй роботі — огріхів, немає такої мети, якої вони не змогли б досягти.

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