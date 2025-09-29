Телець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 вересня?

День, коли обов’язково потрібно приділити час своїй сім’ї. Спілкування з близькими людьми потрібне не тільки нашим близьким, а й нам самим: підтримка — переважно моральна, яку вони можуть нам надати, безцінна й дуже потрібна в цей час, утім, як і завжди. На позитиві мине спілкування і з іншими людьми — як знайомими, так і навіть незнайомими. Усі вони охоче йтимуть на контакт і погоджуватимуться з нашими аргументами, що дасть змогу легко розв’язати суперечливі питання, на що раніше знадобилося б багато часу й сил.

Телець

Тельці зможуть повернути прихильність людини, з якою вони посварилися і, на превеликий жаль, ніяк не можуть помиритися. Щоправда, для цього їм доведеться не тільки визнати, що вони багато в чому, а, можливо, і в усьому, не мали рацію, а й зробити відповідні висновки на майбутнє. У такому разі скривджена ними людина обов’язково піде їм назустріч і великодушно забуде все, що вони їй наговорили, а в деяких випадках і зробили.

