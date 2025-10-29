ТСН у соціальних мережах

Якому знаку зодіаку пощастить 30 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 жовтня?

Нинішній день, енергія якого безпосередньо пов’язана з нашим родом, астрологи радять присвятити близьким і коханим людям. Має сенс пригадати звичаї й традиції, притаманні сім’ї, до якої ми належимо, та повернути їх до життя — у такий спосіб вдасться підживитися «соками» генеалогічного древа, що можуть багато чого в нашому існуванні змінити на краще.

Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують звернути увагу не на особисте життя, як іншим, а на професійну діяльність. Їм не тільки можна, а й потрібно братися за реалізацію нового проєкту, підготовкою до якого вони займаються вже доволі тривалий час. Проте саме цей день є максимально вдалим для старту, тож не варто втрачати можливість досягти успіху — як у професійному, так і у фінансовому плані.

