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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 30 жовтня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Близнюки

Близнята / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 жовтня?

День, коли навіть найпасивніші й найледачіші люди відчують приплив позитивної та творчої енергії. Багатьом із нас вона дозволить, відчувши небачений приплив сил, зрушити гори — звісно, у переносному сенсі — як у професійному, так і в побутовому плані.

До цього варто додати впевненість у собі та своїх силах, а також рішучість, яка дасть змогу взятися за найскладніші та найважчі справи, — і сміливо ставайте до їх реалізації.

Близнята

Цього дня зірки призначають Близнятам романтичне побачення з коханою людиною, навіть якщо у стосунках з нею вже давно минув період цукерок і букетів, і вони перейшли в офіційну стадію.

Зустріч вдасться провести не тільки з задоволенням, але й із користю — вийде поговорити про те, що вже давно не дає спокою представникам цього знака. Головне — не тиснути на співрозмовника, змушуючи його ухвалити рішення, до якого він, цілком можливо, поки що не готовий.

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