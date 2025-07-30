Риби / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня?

День сприятливий для будь-яких дій, які перетворюють і ушляхетнюють навколишній простір. Братися можна тільки за ті проєкти, які спрямовані на творення, від будь-якого руйнування, навіть якщо його мета — розчистити «майданчик» для чогось нового, сьогодні краще відмовитися. Також цього дня необхідно звернути пильну увагу на сни — вони, найімовірніше, виявляться пророчими.

Риби

Риби — особливо ті із них, хто вже певний, тривалий або не дуже, час — перебуває у сварці з близькою людиною, отримають чудову нагоду налагодити стосунки, що зіпсувалися. Цікаво, що результат не потребуватиме від них жодних серйозних зусиль — достатньо буде просто проявити розуміння й поблажливість щодо людини, яка помилилася, але тепер зрозуміла це і готова визнати.

Реклама

Читайте також: