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Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня?
День сприятливий для будь-яких дій, які перетворюють і ушляхетнюють навколишній простір. Братися можна тільки за ті проєкти, які спрямовані на творення, від будь-якого руйнування, навіть якщо його мета — розчистити «майданчик» для чогось нового, сьогодні краще відмовитися. Також цього дня необхідно звернути пильну увагу на сни — вони, найімовірніше, виявляться пророчими.
Риби
Риби — особливо ті із них, хто вже певний, тривалий або не дуже, час — перебуває у сварці з близькою людиною, отримають чудову нагоду налагодити стосунки, що зіпсувалися. Цікаво, що результат не потребуватиме від них жодних серйозних зусиль — достатньо буде просто проявити розуміння й поблажливість щодо людини, яка помилилася, але тепер зрозуміла це і готова визнати.
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