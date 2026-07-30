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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
691
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня: хто цього дня отримає гроші

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Козеріг

Козеріг / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня?

Характерна риса сьогоднішнього дня — пасивність, від якої можуть страждати навіть найактивніші та найдіяльніші з нас. Через небажання щось робити ми можемо припуститися цілої низки прикрих помилок, які згодом доведеться виправляти: наприклад, образити своєю бездіяльністю близьку людину або підвести керівництво, не виконавши вчасно доручене їм завдання.

Уникнути такого — негативного — розвитку подій можна лише одним способом: заздалегідь склавши розпорядок дня та суворо дотримуючись його протягом усього робочого часу.

Козоріг

Козорогам цей день обіцяє успіх у всіх справах, які так чи інакше пов’язані з фінансами — можна здійснювати будь-які операції, спрямовані на збільшення суми на банківській картці.

Але особливо важливо в цей час планувати майбутні доходи та пов’язані з ними витрати, оскільки для того, щоб заробити, обов’язково потрібно вкласти якісь кошти — прибуток не з’являється з нізвідки. Головне — максимально об’єктивно оцінити як свої потреби, так і свої можливості: без цього буде важко досягти поставленої мети.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
691
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