Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня: хто цього дня отримає гроші

Козеріг / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня?

Характерна риса сьогоднішнього дня — пасивність, від якої можуть страждати навіть найактивніші та найдіяльніші з нас. Через небажання щось робити ми можемо припуститися цілої низки прикрих помилок, які згодом доведеться виправляти: наприклад, образити своєю бездіяльністю близьку людину або підвести керівництво, не виконавши вчасно доручене їм завдання.

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Уникнути такого — негативного — розвитку подій можна лише одним способом: заздалегідь склавши розпорядок дня та суворо дотримуючись його протягом усього робочого часу.

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Козоріг

Козорогам цей день обіцяє успіх у всіх справах, які так чи інакше пов’язані з фінансами — можна здійснювати будь-які операції, спрямовані на збільшення суми на банківській картці.

Але особливо важливо в цей час планувати майбутні доходи та пов’язані з ними витрати, оскільки для того, щоб заробити, обов’язково потрібно вкласти якісь кошти — прибуток не з’являється з нізвідки. Головне — максимально об’єктивно оцінити як свої потреби, так і свої можливості: без цього буде важко досягти поставленої мети.

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