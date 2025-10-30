Водолій / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 31 жовтня?

Нинішній день вирізняється потужним припливом енергії, якою забезпечує нам Всесвіт, але витрачати її потрібно максимально розумно. У жодному разі не слід витрачати отримані сили на «дріб’язок» — розв’язання завдань, які щонайменше можна відкласти, а щонайбільше — взагалі викреслити зі списку запланованих справ. Також дуже важливо бути обережним щодо фінансових питань: будь-яка помилка може призвести до небажаних втрат, у яких, крім самих себе, нам звинувачувати буде нікого.

Водолій

Водоліям, які цього дня — як, утім, і майже в будь-який інший — будуть зайняті розв’язанням творчих питань, навіть якщо їхня сфера діяльності дуже далека від креативу, для роботи знадобиться натхнення. Зірки не радять представникам знака ходити по нього далеко — його може забезпечити заняття, що зазвичай приносить представникам знака максимальне задоволення, — наприклад, класична музика або хобі, на яке їм зазвичай не вистачає часу.