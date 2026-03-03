Рак / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаюіи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 березня?

Цей день, незважаючи на його будній статус, не спонукає до активних дій — вони навряд чи будуть корисними, але й ледарювати не варто — повну бездіяльність зірки теж не вітають.

Бажано знайти заняття, не розраховане на серйозні зрушення в професійному або діловому плані, але водночас таке, що має значення, — наприклад, підтягування старих «хвостів» або наведення ладу у справах, документах або домі. Не менш важливо надати допомогу тим, хто її потребує, — благодійність не залишиться поза увагою зірок.

Рак

Ракам вдасться розв’язати важливе питання, що стосується стосунків між членами їхньої сім’ї. Останнім часом вони залишають бажати кращого, а представники знака завжди дуже гостро переживають той факт, що близькі їм люди перебувають у стані конфронтації.

Цього дня у них з’явиться можливість усе врегулювати, але тільки в тому разі, якщо вони зможуть припинити бути жертвою і наполягатимуть на своєму: досить нескінченно всім поступатися, настав час показати, що у них теж є право голосу.

