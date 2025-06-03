Козеріг / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 червня?

День, що має темну енергетику, яка робить людей злими і дратівливими, що, своєю чергою, створює сприятливі умови для вчинення негативних і негарних вчинків, які поставлять нас у незручне становище. Втім, такого життєвого сценарію цілком можна уникнути, якщо на якийсь час — точніше, на цей день — відгородитися від навколишнього світу: звичайно залишитися вдома в будній день не вдасться, але якнайменше спілкуватися з оточеннм — передусім рідними та близькими людьми — не тільки можна, а й потрібно.

Козоріг

Козороги можуть отримати професійну пропозицію, яка на перший погляд здасться більш ніж привабливою, але найбільш чудово у ній те, що вона такою в результаті і виявиться. Тим не менш, зірки радять не поспішати зі згодою — спочатку необхідно добре все обміркувати і зважити всі аргументи «за» і «проти». Тільки потім, переконавшись, що жодних прихованих ризиків і каверз не існує, можна давати позитивну відповідь.

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