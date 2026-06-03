Близнята / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 червня?

Один із найскладніших і, водночас, найнебезпечніших днів місячного календаря, який вважають темним — «диявольським» і «сатанинським». Різко зростає ймовірність конфліктів, що виникають із незначних приводів, а іноді й зовсім без них.

Необхідно спілкуватися з оточенням максимально обережно, намагаючись нікого не образити і, як наслідок, ні на кого не образитися самим. Якщо ж ми не відчуваємо в собі сил на те, щоб стримати негативні емоції, краще відмовитися від спілкування взагалі.

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Думку інших людей — особливо якщо ми її не питали — краще ігнорувати, навряд чи вона буде продиктована добрими намірами.

Близнята

Близнята можуть знайти відповідь на важливе — найімовірніше, життєве — питання, яке не давало їм спокою тривалий час. Для цього їм потрібно не так уже й багато, але для представників такого товариського зодіакального знака може становити певну складність. Їм треба зосередитися на своєму внутрішньому світі, для цього доведеться максимально скоротити спілкування та залишитися наодинці із самими собою. Ще ліпше, якщо вдасться знайти можливість певний час дивитися на відкритий вогонь — дрова в каміні або свічку, яка горить.

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