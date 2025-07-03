Близнята / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 липня?

Вчинки, здійснені цього дня, матимуть важливі наслідки, тому поставитися до них потрібно з максимальною увагою та обережністю. Водночас, не має значення вектор дії — він може бути не лише негативним, а й позитивним, але до того ж призвести до різноманітних проблем, тому нічого не можна пускати на самоплив — все необхідно контролювати. Не варто поспішати з ухваленням важливого рішення, але якщо вибір зроблено, потрібно йти до кінця, інакше можна потрапити на темну смугу життя, яку буде супроводжувати низка невдач.

Близнята

Близнятам зірки радять зробити рішучий крок, який вони тривалий час відкладали у довгу скриню. Він може стосуватися будь-якої життєвої сфери як професійної, так і особистої, оскільки успіх від скоєних дій від їхнього напряму не залежить. А ось що обов'язково треба врахувати, то це думку рідних і близьких людей, здатних дати в цьому разі важливу та цінну пораду — обов'язково потрібно до них дослухатися.

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