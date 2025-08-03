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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
263
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1 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 4 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 серпня?

День, коли обов’язково потрібно робити добро: допомагати, дарувати подарунки, говорити компліменти. Спілкування з оточенням — особливо неприємними нам людьми — може спричинити напад дратівливості, тож від нього краще відмовитися. Не варто реагувати на шпильки й критичні зауваження, які сьогодні можуть відпускати навіть близькі нам люди: врешті-решт, давні й міцні стосунки з ними набагато важливіші за дріб’язкові образи.

Скорпіон

Скорпіонам зірки рекомендують згадати про те, що на світі існує благодійність, тим паче, що цього дня вона виявиться справою не тільки шляхетною, а й вдячною. Будь-яка добра справа, зроблена в цей час, не залишиться без винагороди — вона обов’язково обернеться бумерангом, не лише повернувши «витрачені» сили й ресурси, а й значно примноживши їхню кількість і якість. Головне — не дозволити собі зайвих висловлювань, вони навряд чи принесуть користь.

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