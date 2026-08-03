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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 4 серпня: кому цього дня варто відпочити

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Терези

Терези / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 серпня?

День мудрості, яку дарують нам стародавні знання, якщо, звісно, ми захочемо їх здобути — як правило, цей процес вимагає часу та зусиль. Посилення розумових здібностей, яке спостерігатиметься в цей час, допоможе розв’язати найрізноманітніші — насамперед професійні — питання.

Під час спілкування з іншими людьми можуть розкритися таємниці, завдяки яким ми дізнаємося багато цікавого, тому зірки рекомендують призначати будь-які зустрічі лише в тому разі, якщо нам немає чого приховувати від співрозмовника, інакше раптово розкрита таємниця може поставити нас у незручне становище. Від занять спортом цього дня краще утриматися — результатом надмірної старанності можуть стати проблеми з хребтом.

Терези

Терезам, незважаючи на будень, зірки рекомендують присвятити цей час відпочинку — такому, що дозволить їм максимально розслабитися та відновити сили.

Одним такий результат забезпечують активні заняття, іншим, навпаки, пасивні — головне, відчути приплив енергії, яка найближчим часом знадобиться для роботи над важливим — і, що не менш важливо, добре оплачуваним — проєктом. Заразом можна почати складати план дій на майбутнє — найближчим часом він знадобиться.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
206
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