Терези / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 червня?

День потужної позитивної енергетики, яка буквально переповнює людину, дозволяючи їй зробити неможливе — те, що ще вчора здавалося фантастикою. Головне — вибирати для реалізації лише ті цілі, які нікому не нашкодять, оскільки будь-який негатив, що транслюється нами у світ, відповідним — негативним — чином позначиться тільки на нас самих. Також варто пам’ятати про те, що нинішня місячна доба пов’язана з енергією нашого роду: у складні життєві моменти можна попросити своїх предків — навіть тих, кого ми не знаємо і через віддаленість від нас за часом знати не можемо, — про допомогу, і вона обов’язково прийде.

Терези

Терезам сьогодні можна ставити перед собою одразу кілька важливих і значущих завдань — всі їх вдасться переробити із завидною швидкістю і, що не менш важливо, якість водночас зовсім не постраждає. Щоправда, необхідно дотриматись однієї умови — справи, над якими планують працювати представники знака, потрібно розсортувати відповідно до їхньої пріоритетності: спочатку потрібно взятися за найнагальніші, а потім перейти до менш серйозних.

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